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Salute: Ramaciotti (Crui), ‘iniziativa che coniuga diritto allo studio e alla vista’

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“Abbiamo aderito con grandissimo entusiasmo, e riconoscenza alla Fondazione, a questa iniziativa che permetterà ai nostri studenti, in ottica di prevenzione sanitaria, di poter coniugare il diritto allo studio e quello alla vista nel proprio percorso di studi”. Lo ha detto Laura Ramaciotti, presidente Crui – Conferenza dei rettori delle università italiane, in occasione della firma del protocollo d’intesa a Roma, alla presenza del ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, tra la Crui – Conferenza dei rettori delle università italiane e la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, all’interno del progetto Campus Visivo.

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