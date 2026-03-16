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Sagre, De Poli (UdC): “Queste manifestazioni tramandano nostre tradizioni a livello nazionale e

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“Le sagre permettono di far conoscere le tradizioni ai nostri figli, che per molti aspetti le hanno perse, ma soprattutto a livello nazionale e internazionale. Credo che questo sia il grande valore del mondo del volontariato, delle Proloco. Oggi premiamo quindi tutte quelle sagre e manifestazioni che hanno fatto un percorso di qualità e di attenzione, con  momenti di formazione importanti, fondamentali nel mondo in cui ci troviamo”. Così Antonio De Poli, Senatore e Segretario dell’UdC, intervenendo alla cerimonia di assegnazione dei marchi “Sagra di Qualità” ed “Evento di Qualità” da parte dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, che rinnova, così, il suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, svoltasi presso il Senato della Repubblica.

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