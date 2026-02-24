Video

Rare Means care: a Milano Sobi dà voce alle malattie rare con un’edicola di fiori

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

La storica edicola di Largo Crocetta a Milano viene completamente trasformata in un’installazione a tema Rare Means Care, la campagna promossa da Sobi Italia, biofarmaceutica multinazionale specializzata in soluzioni dedicate a migliorare la vita delle persone con malattie rare, avviata lo scorso dicembre a livello nazionale. L’iniziativa che si conclude il 28 febbraio, Giornata mondiale delle malattie rare, propone la distribuzione di simboliche gerbere arancioni ai passanti, ognuna accompagnata da materiale informativo.

Potrebbe interessarti

Poche ore al via, le ultimissime dal festival...

Abitudini del sonno, le regole per bambini e...

Mautino: “Insegnare a usare i Chatbot nella maniera...

Volpi (Sapienza Università di Roma): “ Oggi i...

Ruzzon (Tuning Architecture): “ Contatto sociale fondamentale per...

Laudisi (Le Scuole della Felicità): “Lavorare su soft...

Caprioglio (Umana S.P.A.): “ Learning More Festival incarna...

Pizzi (Anitec- Assinform): “prompt engineering” in crescita nelle...

Diamanti (Progess Soc. Coop): “ L’introduzione dell’intelligenza artificiale...

Bairati (Airi): “ Parola chiave delle politiche di...