Più Russia, meno America: ex combattenti, droni e il nuovo alfabeto della sicurezza europea

Siamo entrati nel quinto anno di guerra in Ucraina, tre interviste raccontano la stessa trasformazione da tre angoli diversi: la visione baltica della “minaccia strutturale”, la fine dell’automatismo dell’ombrello americano, e la rivoluzione dei droni che cambia dottrina, industria e deterrenza. Dal nodo degli ex combattenti russi alla sfida di spendere bene i 14,9 miliardi del fondo Safe, fino alla lezione ucraina: innovazione e esperienza operativa non possono più stare separate.

