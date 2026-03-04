Philip Morris Italia, “Sigarette nei musei entro il 2035, ampliato portafoglio prodotti smoke-free”

In occasione della presentazione in Italia, del nuovo prodotto ‘Bonds by Iqos’, Philip Morris ha ribadito il proprio impegno verso un futuro senza fumo. L’azienda ha indicato come obiettivo la progressiva sostituzione delle sigarette tradizionali con alternative senza combustione, rivolte ai fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare. La visione dichiarata è arrivare entro il 2035 a rendere le sigarette un “oggetto da museo”. Un percorso che si inserisce in una strategia di trasformazione già avviata e in cui l’Italia gioca un ruolo da protagonista.