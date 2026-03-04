Video

Philip Morris Italia, “Sigarette nei musei entro il 2035, ampliato portafoglio prodotti smoke-free”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

In occasione della presentazione in Italia, del nuovo prodotto ‘Bonds by Iqos’, Philip Morris ha ribadito il proprio impegno verso un futuro senza fumo. L’azienda ha indicato come obiettivo la progressiva sostituzione delle sigarette tradizionali con alternative senza combustione, rivolte ai fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare. La visione dichiarata è arrivare entro il 2035 a rendere le sigarette un “oggetto da museo”. Un percorso che si inserisce in una strategia di trasformazione già avviata e in cui l’Italia gioca un ruolo da protagonista.

Potrebbe interessarti

Pediatri, ‘bimbi più sani con alcune regole nell’uso...

Innovazione digitale e pianificazione: nuove strategie contro lo...

Innovazione digitale e pianificazione: nuove strategie contro lo...

Farmaci: Azzari (UniFi), ‘con monoclonale contro Rsv si...

Farmaci: Baraldi (UniPd), ‘evitare Rsv in primi mesi...

Farmaci: Marcellusi (Ispor), ‘risparmi da programmazione e prevenzione...

Farmaci, a Roma ‘Road to Immunity’ per una...

L’Iran, la guerra e le disfunzionalità dell’Ue –...

Costa Toscana a Sanremo 2026: il bilancio del...

Della Monica (PMI): “Smettere è l’ideale ma supportiamo...