Nautica: Fortis (Fondazione Edison), ‘dati 2025 confermano importanza comparto’

“Collaboriamo con Confindustria nautica ormai da dieci anni, compie quindi dieci anni questo studio congiunto sull’andamento del settore e sulla sua importanza nell’economia italiana. Un’importanza che è stata confermata anche dai dati del 2025 dal settore della nave da diporto in particolare dal ramo dei grandi yacht, uno dei settori portanti dell’economia italiana e del commercio estero dell’Italia”. Sono le parole di Marco Fortis, vicepresidente di Fondazione Edison, all’incontro organizzato da Confindustria nautica ‘L’industria nautica: numeri, mercati e territori dati di mercato e analisi territoriale della filiera’.