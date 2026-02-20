Video

MyPlant & Garden 2026: Randazzo, ‘vi aspettiamo a Dubai’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“La manifestazione a Milano è internazionale, ma lo è ancor di più grazie all’appuntamento di Dubai, la cui prima edizione si è svolta nel 2025. Ora stiamo preparando la seconda edizione di MyPlant & Garden Dubai, che si svolgerà dal 21 al 23 ottobre 2026. Vi aspettiamo”. Lo ha detto Valeria Randazzo, exhibition manager e amministratore delegato Myplant & Garden, all’edizione 2026 di ‘MyPlant & Garden’, il salone internazionale del verde’, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio.

Potrebbe interessarti

Pella (Anci), ‘piccoli comuni risorsa di questo Paese’

Alessandro Bastoni, sbagliare è umano

Massucci (questore di Roma): “Arriveremo nelle stazioni più...

Aielli (Atac): “5.000 telecamere a supporto della sicurezza”

Piantedosi: “Amplieremo l’organico delle forze di polizia”

Gualtieri: “Un segno di rafforzamento delle forze dell’ordine...

Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a...

Comuni: Panfili (Anci), ‘1700 i comuni coinvolti: mille...

Comuni: Cenni (Anci Toscana), ‘fare in modo che...

Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz...

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.