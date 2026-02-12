Milano Cortina, Garante: “Spostare scioperi aerei fuori dal calendario dei Giochi”

La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha chiesto di spostare “fuori dal calendario dei Giochi Olimpici e Paralimpici” gli scioperi nel trasporto aereo, previsti per il 16 febbraio e il 7 marzo. Video Adnkronos 0 comment 0 FacebookTwitterPinterestEmail Adnkronos previous post Short track da sogno alle Olimpiadi, ma è polemica. Sighel: “Fontana? E chi la conosce” Potrebbe interessarti Assorup: Giornata Nazionale 2026 sul ruolo Rup nel... 12 Febbraio 2026 Salus tv n° 6 dell’11 febbraio 2026 12 Febbraio 2026 We Make Future 2026: il mondo dell’innovazione atteso... 12 Febbraio 2026 Casa, Tinagli (Pd): “Prezzi impazziti in Ue, servono... 12 Febbraio 2026 Tiziano Ferro superospite della prima serata 12 Febbraio 2026 Benessere e lavoro: un obiettivo per il Sistema... 12 Febbraio 2026 Università: Introna (Tor Vergata), ‘straordinaria risposta a Open... 12 Febbraio 2026 Successo dell’Open Day Tor Vergata: oltre 2000 studenti... 12 Febbraio 2026 Successo dell’Open Day Tor Vergata: oltre 2000 studenti... 12 Febbraio 2026 Palermo incontra l’Impressionismo: Monet e la Normandia a... 12 Febbraio 2026