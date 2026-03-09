Video

L’Iran brucia: Teheran è una palla di fuoco

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Apocalisse di fuoco a Teheran. Dopo gli attacchi di Israele contro impianti e depositi di petrolio in diverse aree, la capitale dell’Iran brucia con incendi enormi. Un video pubblicato sui social mostra uno scenario impressionante: un’auto si avvicina ad una zona colpita dai raid, il fuoco domina tutto.

La Mezzaluna Rossa iraniana e l’agenzia ambientale di vertice del Paese hanno avvertito che, a seguito degli attacchi israelo-americani alle raffinerie di petrolio di Teheran, i livelli di inquinamento dell’aria nella capitale sono diventati pericolosi. Secondo i media di Stato, le autorità raccomandano ai cittadini di restare in casa e di evitare attività all’aperto non necessarie.

Le autorità hanno inoltre sottolineato che le sostanze chimiche rilasciate dai serbatoi di carburante colpiti potrebbero provocare piogge acide, dannose per pelle e polmoni. L’organizzazione ha inoltre consigliato alle persone con problemi di salute di non uscire e, in generale, di indossare mascherine se costrette a muoversi all’aperto, per limitare l’esposizione ai contaminanti atmosferici.

Potrebbe interessarti

Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio...

Auto, ansia e AfD: parte l’anno elettorale in...

Giovani: debutta a Milano LabiRingo, l’installazione immersiva di...

L’attività diplomatica italiana all’estero – 6 marzo 2026

Rassegna stampa estera del 6 marzo 2026

Esteri: Pagani Isnardi (Confindustria Nautica), ‘conflitti e instabilità...

Nautica: Fortis (Fondazione Edison), ‘dati 2025 confermano importanza...

Nautica: filiera strategica per Made in Italy, 13...

Energia: Magis debutta alla quarta edizione di Key...

Key Expo 2026: Zanetti (Gemmo Spa), ‘realizziamo infrastrutture...