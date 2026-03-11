Video

LetExpo, Marangoni (Gruppo Marangoni): ‘’Ricostruire un pneumatico significa rafforzare la

by Adnkronos
“Ricostruire un pneumatico significa risparmiare materie prime derivate dal petrolio, ridurre il consumo di energia ed essere più indipendenti dalle importazioni”. Con queste parole Vittorio Marangoni, presidente del Gruppo Marangoni, ha parlato a LetExpo 2026, la fiera organizzata da ALIS Service in collaborazione con Veronafiere, punto di riferimento per i trasporti, la logistica ed i servizi alle imprese, con attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale in corso a Verona fino al 13 marzo.

