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LetExpo 2026: la V edizione chiude con oltre 130mila presenze

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Si è conclusa la quinta edizione di LetExpo, fiera di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità, promossa da ALIS – Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, in collaborazione con Veronafiere. Con un’area espositiva di oltre 60mila mq, 550 espositori, pari al +10% rispetto al 2025 e oltre 130mila presenze, la kermesse si è confermata, ancora una volta, evento nazionale e internazionale della filiera, con un focus sulle attuali dinamiche geopolitiche e sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale per raccontare il presente del trasporto e della logistica, affrontando le sfide e le opportunità del futuro.

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