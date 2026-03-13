LetExpo 2026: la V edizione chiude con oltre 130mila presenze

Si è conclusa la quinta edizione di LetExpo, fiera di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità, promossa da ALIS – Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, in collaborazione con Veronafiere. Con un’area espositiva di oltre 60mila mq, 550 espositori, pari al +10% rispetto al 2025 e oltre 130mila presenze, la kermesse si è confermata, ancora una volta, evento nazionale e internazionale della filiera, con un focus sulle attuali dinamiche geopolitiche e sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale per raccontare il presente del trasporto e della logistica, affrontando le sfide e le opportunità del futuro.