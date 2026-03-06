Video

La rivoluzione robotica di Honor al MWC 2026

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Al Mobile World Congress 2026, Honor porta sul palco l’Alpha Plan, evolvendo la telefonia verso la robotica con l’innovativo Robot Phone e il pieghevole ultra-sottile Magic V6 dal record energetico. L’ecosistema si amplia con il tablet MagicPad 4 e un umanoide per l’assistenza domestica, concretizzando la visione di un’intelligenza artificiale incarnata e sensoriale. L’impegno del marchio si conferma attraverso la presentazione di tecnologie progettate per diventare un sostegno attivo nella vita quotidiana.

Potrebbe interessarti

Energia, Mauri (Sorgenia): “Con nostri Ppa garantiamo prezzo...

Key 2026, Dolomiti Energia presenta la nuova brand...

Maire supera la guidance nel 2025 e accelera...

Energia: Gse al Key The Energy Transition Expo

Cinema: Letta (Premio Film Impresa), ‘quarta edizione con...

Cinema: Pif, ‘film d’impresa funzionano quando raccontano persone’

Cinema: Castellitto, ‘film d’impresa sorprendentemente di alta qualità’

Cinema: Sesti (Premio Film Impresa), ‘film raccontano giovani...

Industria: Biazzo (Unindustria), ‘film d’impresa raccontano lavoro e...

Energia, Faccenda (Iberdrola Italia): “Qui a Key 2026...