Imprese, G∙row debutta al Gazometro Eni di Roma. Obiettivo: partnership e innovazione per la

Costruire una rete tra grandi imprese e PMI e creare un ecosistema che inneschi un cambiamento culturale profondo in materia di Risk & Control Governance, a supporto della crescita del Sistema Paese. Sono questi i cardini del progetto ‘G∙row’ di Eni, presentato a Roma con una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di importanti aziende e istituzioni. Le stesse che hanno aderito da subito, e con entusiasmo, a un’alleanza che vuole mettere in pratica un vero e proprio cambio di paradigma sulla governance aziendale.

