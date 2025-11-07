Imprese, Cariola (Eni): “Con G∙row valorizziamo la governance lungo l’intera catena del valore”

“G∙row è un’iniziativa di Eni intorno alla quale si sono subito unite tante grandi aziende e istituzioni. Tende a valorizzare la parte di governance della Esg con l’obiettivo di rafforzare il sistema dei controlli lungo l’intera catena del valore, nel presupposto che tanti rischi nascono dal rapporto con i soggetti esterni ed è per questo difficile gestirli esclusivamente attraverso i nostri sistemi di controllo aziendali”. Così Gianfranco Cariola, Director Internal Audit di Eni, intervenendo oggi, al Gazometro di Roma Ostiense, alla G∙row Conference 2025 – Evolving through Risk & Control Governance durante la quale Eni ha presentato il progetto – un’alleanza tra imprese e istituzioni – realizzato con il supporto strategico di McKinsey & Company e quello tecnologico di SAP Italia e sostenuto anche da primarie aziende e istituzioni nazionali e internazionali.