Il Digital Omnibus cambia le regole del gioco: cosa succede al Gdpr, ai dati e all’AI Act

Il “Digital Omnibus” è la più ambiziosa operazione di revisione delle politiche digitali europee degli ultimi dieci anni. Una riforma che prova a semplificare, razionalizzare e in alcuni casi alleggerire l’intero impianto normativo su privacy, dati, cyber e intelligenza artificiale. Un pacchetto che può accelerare innovazione e investimenti, ma che solleva molte domande sulla tutela dei diritti, sulla certezza regolatoria e sul ruolo di Bruxelles nella prossima decade digitale.

