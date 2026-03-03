Video

Honor innova al MWC con robot, pieghevoli e intelligenza artificiale

by Adnkronos
Dopo un inizio anno all’insegna dell’innovazione e dell’IA con il lancio della linea Magic 8, Honor arriva all’expo della telefonia mobile di Barcellona non solo con un pieghevole che stupisce per la batteria e la resistenza, ma anche con due robot. Uno è nascosto all’interno del modulo fotocamera di uno smartphone, l’altro assomiglia molto più a noi. Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Italia e Svizzera di Honor, spiega la visione del colosso cinese in materia di intelligenza artificiale e robotica, e come le due vadano di pari passo.

