Food: Fru (The Jackal), ‘emozionante essere in diretta da un bar, in mezzo alla gente’

by Adnkronos
“Siamo in diretta da un bar, non da un set, ma da un vero bar aperto, dove la gente fa colazione. Questa la trovo una cosa bellissima. Essere qui a commentare Sanremo con le persone che vengono per fare colazione prima di andare al lavoro è emozionante”. Lo ha detto Gianluca Colucci, in arte Fru, del gruppo comico The Jackal, all’evento Alpro Morning Club, l’iniziativa di Danone, organizzata in occasione del Festival di Sanremo, che si ispira al fenomeno del soft clubbing, il modo ‘dolce’ di fare festa di Millennials e Gen Z, riscrivendo il modo di fare colazione fuori casa.

