Fedez e Masini dal duetto alla gara

Fedez e Marco Masini tornano insieme all’Ariston dopo il duetto dello scorso anno, questa volta non per una cover ma per gareggiare fianco a fianco, con un brano dal titolo “Male necessario”. L’annuncio nella lista dei 30 big ha acceso subito il dibattito. Non più sorpresa, ma conferma di un’intesa artistica che aveva già fatto rumore.
