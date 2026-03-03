Video

Farmaci, a Roma ‘Road to Immunity’ per una strategia delle prevenzione contro Rsv

Le malattie respiratorie rappresentano una delle principali sfide per il sistema sanitario. Prevenire l’infezione da virus respiratorio sinciziale (Rsv) nei più piccoli, ad esempio, riduce non solo il rischio di ricoveri per bronchiolite, ma anche delle complicanze a lungo termine come broncospasmo e asma.  L’evoluzione dello scenario epidemiologico e il valore delle nuove soluzioni preventive, dai vaccini innovativi agli anticorpi monoclonali a lunga durata d’azione, sono i temi del dibattito degli esperti, riuniti a Roma, all’evento ‘Road to Immunity’ organizzato da Sanofi, dedicato al ruolo della prevenzione nelle malattie respiratorie.

