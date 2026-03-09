Video

Farmaceutica, Menarini chiude il 2025 con il + 6% di fatturato

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Il gruppo farmaceutico Menarini ha annunciato oggi risultati straordinari per il 2025, confermando la sua posizione di eccellenza nel panorama farmaceutico internazionale. I dati sono stati illustrati durante una conferenza stampa presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Firenze, dove Lucia Aleotti, azionista e membro del Board, ha fatto il punto sui principali traguardi economici del gruppo. Il fatturato consolidato ha raggiunto la cifra record di 4,887 miliardi di euro, con un incremento del 6,2% rispetto ai 4,603 miliardi del 2024.

Potrebbe interessarti

L’Iran brucia: Teheran è una palla di fuoco

Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio...

Auto, ansia e AfD: parte l’anno elettorale in...

Giovani: debutta a Milano LabiRingo, l’installazione immersiva di...

L’attività diplomatica italiana all’estero – 6 marzo 2026

Rassegna stampa estera del 6 marzo 2026

Esteri: Pagani Isnardi (Confindustria Nautica), ‘conflitti e instabilità...

Nautica: Fortis (Fondazione Edison), ‘dati 2025 confermano importanza...

Nautica: filiera strategica per Made in Italy, 13...

Energia: Magis debutta alla quarta edizione di Key...