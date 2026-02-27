Video

Fabbriche della materia 5.0: Roma verso l’autonomia impiantistica

by Adnkronos
l’Italia viaggia da sempre a due velocità: un Nord infrastrutturato e un Centro-Sud che rincorre. Ma qualcosa sta cambiando.
Roma ha avviato un piano industriale senza precedenti per colmare il Waste Divide: 4 nuovi impianti di riciclo (carta, plastica e organico) e il futuro termovalorizzatore.
Non si tratta solo di gestire rifiuti, ma di generare valore economico e occupazione. Come impatterà questa trasformazione sul PIL del territorio? E come si garantisce che lo sviluppo sia davvero sostenibile? 

Ne parliamo nel secondo episodio di “AMAzing” con due ospiti d’eccezione:
•    Alessandro Filippi, Direttore Generale di AMA S.p.A.
•    Valter Menghini, Coordinatore ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) per il Goal 12.
Conduce Lorenzo Capezzuoli Ranchi, giornalista Adnkronos.

🔊 Ascolta ora per scoprire come Roma si prepara a diventare la capitale dell’economia circolare. 

Ascolta “AMAzing” su tutte le piattaforme, su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e amaroma.it (https://www.amaroma.it) .

