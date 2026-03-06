Energia, Faccenda (Iberdrola Italia): “Qui a Key 2026 per costruire insieme la transizione

“Qui non presentiamo prodotti, ma ragioniamo su come costruire insieme la transizione energetica, che per noi va al di là della ricaduta positiva ambientale, ma è qualcosa che ha a che fare con la competitività delle nostre imprese, del sistema Paese e soprattutto con la sicurezza energetica dell’Italia”. A dirlo Valerio Faccenda, Country Manager Iberdrola Italia, in occasione di KEY – The Energy Transition Expo, la manifestazione di Ieg – Italian Exhibition Group di riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica, in programma dal 4 al 6 marzo alla Fiera di Rimini. Con una presenza in Spagna, Portogallo,Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Messico, Iberdrola, uno dei leader nel campo dell’energia rinnovabile, offre soluzioni personalizzate per i clienti in tutto il mondo, promuovendo la transizione verso un futuro a basse emissioni di carbonio.