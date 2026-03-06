Video

Energia, Faccenda (Iberdrola Italia): “Qui a Key 2026 per costruire insieme la transizione

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Qui non presentiamo prodotti, ma ragioniamo su come costruire insieme la transizione energetica, che per noi va al di là della ricaduta positiva ambientale, ma è qualcosa che ha a che fare con la competitività delle nostre imprese, del sistema Paese e soprattutto con la sicurezza energetica dell’Italia”. A dirlo Valerio Faccenda, Country Manager Iberdrola Italia, in occasione di  KEY – The Energy Transition Expo, la manifestazione di Ieg – Italian Exhibition Group di riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica, in programma dal 4 al 6 marzo alla Fiera di Rimini. Con una presenza in Spagna, Portogallo,Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Messico, Iberdrola, uno dei leader nel campo dell’energia rinnovabile, offre soluzioni personalizzate per i clienti in tutto il mondo, promuovendo la transizione verso un futuro a basse emissioni di carbonio.

Potrebbe interessarti

Referendum, Gualtieri è per il no: “Nessun organismo...

Dario Amodei, il Ceo di Anthropic che ha...

Premio Film Impresa, quarta edizione al Cinema Quattro...

Energia, idrogeno: Alperia, ‘approccio graduale tra integrazione territoriale...

Clima, De Pascale: “Modello Emilia-Romagna: 1 miliardo per...

Appalti, Gualtieri: “Modello Roma-Giubileo riconosciuto a Bruxelles: qualità...

De Pascale: “Alleanza tra regioni colpite da alluvioni,...

Gruppo Hera torna protagonista della quarta edizione di...

Key 2026, Dolomiti Energia presenta la nuova brand...

Cybersec 2026: a Roma la quinta edizione mette...