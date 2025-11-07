Video

Ecomondo, Ecocerved: “La digitalizzazione dei rifiuti rivoluzionerà tracciabilità e gestione

by Adnkronos
«La digitalizzazione della gestione dei rifiuti è un processo avviato dal Ministero dell’Ambiente nel 2023 e cambierà radicalmente il modo in cui le imprese gestiscono le proprie scritture contabili ambientali». Lo ha spiegato Marco Botteri, dirigente di Ecocerved Scarl, intervenuto a Ecomondo. «L’obiettivo – ha aggiunto – è garantire tracciabilità e disponibilità immediata dei dati per gli organi di controllo e gli enti che pianificano il territorio, ma anche ottimizzare le procedure aziendali e fornire informazioni strutturate utili all’attività d’impresa». Botteri ha sottolineato che Ecocerved è il braccio operativo e tecnico del progetto, responsabile della realizzazione delle applicazioni digitali, della formazione e dell’assistenza agli utenti, oltre che del supporto al Ministero nella definizione delle specifiche tecniche.

