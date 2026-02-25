Domani a Ginevra incontro tra Umerov – Witkoff

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato con 107 voti favorevoli, 12 contrari e 51 astenuti, inclusi, una risoluzione in cui si chiede un “cessate il fuoco completo, senza condizioni e immediato” e una “pace complessiva, giusta e duratura” in Ucraina. Il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha accolto con favore il voto dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a favore di una risoluzione sponsorizzata da Kiev, che, a suo dire, chiede un “cessate il fuoco completo e il ritorno del nostro popolo”. Ha inoltre annunciato i prossimi passi sui negoziati. Mosca dal canto suo fa sapere che L’Occidente ha trasformato Kiev in un mostro insaziabile, mentre il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov incontrerà domani l’inviato statunitense Steve Witkoff.

Ascolta “Notizie dall’Ucraina” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/notizie-ucraina/) e su tutte le piattaforme di streaming.