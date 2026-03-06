De Pascale: “Alleanza tra regioni colpite da alluvioni, più risorse Ue per governo delle acque”

“La Regione Emilia-Romagna ha lanciato una grande alleanza europea con le principali regioni colpite da eventi climatici estremi, per condividere buone pratiche e fare pressione sull’Ue perché nel prossimo bilancio pluriennale aumentino in modo significativo le risorse contro il dissesto idrogeologico e per il governo delle acque”.

Lo ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna Michele De Pascale, a Bruxelles, alla sede della delegazione regionale, durante l’incontro dell’alleanza “EU Regions for Water Resilience”.