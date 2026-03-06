Video

De Pascale: “Alleanza tra regioni colpite da alluvioni, più risorse Ue per governo delle acque”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“La Regione Emilia-Romagna ha lanciato una grande alleanza europea con le principali regioni colpite da eventi climatici estremi, per condividere buone pratiche e fare pressione sull’Ue perché nel prossimo bilancio pluriennale aumentino in modo significativo le risorse contro il dissesto idrogeologico e per il governo delle acque”.

Lo ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna Michele De Pascale, a Bruxelles, alla sede della delegazione regionale, durante l’incontro dell’alleanza “EU Regions for Water Resilience”.

Potrebbe interessarti

Gruppo Hera torna protagonista della quarta edizione di...

Key 2026, Dolomiti Energia presenta la nuova brand...

Cybersec 2026: a Roma la quinta edizione mette...

Energia: Siemens a Key 2026, ‘infrastrutture integrate e...

La guerra con l’Iran (per ora) l’ha vinta...

Energia: Di Pietro (Hisense Italia), ‘pronti a servire...

Papaleo, Scalera e Pandolfi: “Il valore del bene...

Energia: Leonessi (Cisambiente), ‘H2 e Ch4 i ‘bioeroi’...

Cybersicurezza, Frattasi (Acn): “Con sistemi adeguati garantiamo lo...

Portaluri (Magnet Forensic), ‘ai supporta le indagini sul...