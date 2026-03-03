Costa Toscana a Sanremo 2026: il bilancio del palco sul mare

Si sono spenti i riflettori sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo e ancora una volta, la partnership tra Costa Crociere e la kermesse canora più amata d’Italia si conferma vincente. Costa Toscana per cinque giorni si è trasformata nel prolungamento naturale del Teatro Ariston. Dalla spettacolare cerimonia di apertura nella Sanremo Bay alle cinque serate evento della Max Forever – The Party Boat, che ha visto Max Pezzali protagonista di una residency esclusiva tra nostalgia anni ’90 e scenografie immersive.