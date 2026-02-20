Video

Comuni: Panfili (Anci), ‘1700 i comuni coinvolti: mille raggiunti in loco, con oltre 2mila

by Adnkronos
“Il progetto P.i.c.c.o.l.i ha avuto un impatto numerico molto ampio, quindi, credo che sia davvero uno dei progetti con interventi in loco più grandi di tutto il pon governance, non tanto per dimensioni economiche, ma per il numero di comuni coinvolti. Parliamo di un avviso che ha fatto partecipare 1700 comuni. Su questi, abbiamo fatto azioni su 1500, raggiungendo in loco mille di questi, con oltre 2mila interventi”. A dirlo Lara Panfili, direttore strategico di Anci e responsabile del progetto P.i.c.c.o.l.i Anci, nel corso degli Stati Generali dei Piccoli Comuni, in svolgimento dal 19 al 20 febbraio presso il Centro Congressi la Nuvola a Roma. Due giornate di confronto dedicate alla capacità amministrativa e alle sfide quotidiane dei Comuni di minore dimensione demografica.

