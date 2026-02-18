Video

Colloqui difficili, Mosca cerca di trascinare i negoziati

by Adnkronos
E’ iniziato a Ginevra il secondo giorno di colloqui tra inviati di Stati Uniti, Ucraina e Russia per arrivare a una soluzione della guerra. Come ieri, i colloqui a Ginevra si svolgono a porte chiuse. Secondo il sito di informazione Axios, i negoziati nel gruppo politico tra le parti si sono “arenati” per via delle posizioni presentate dal nuovo capo delegazione di Mosca, il falco Vladimir Medinsky. La prima giornata del terzo round di colloqui in formato trilaterale si è conclusa ieri sera dopo sei ore di lavoro. I colloqui “sono stati molto tesi”, ha sottolineato una fonte.

