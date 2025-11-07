Video

Amato (università La Sapienza): ‘Una vera classe dirigente deve avere il coraggio di andare

by Adnkronos
“La formazione della classe dirigente è un percorso complesso: le competenze sono indispensabili, ma non bastano. L’università è nata per dare le competenze, ma una vera classe dirigente deve avere anche il senso di una missione e il coraggio di andare controcorrente quando la direzione è sbagliata.” Ha detto Giuliano Amato, professore emerito dell’università degli Studi di Roma “La Sapienza” e dell’Istituto Universitario Europeo in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026 dell’Universitas Mercatorum, dove ha tenuto la Lectio Magistralis sull’educazione come fondamento della democrazia.

