Video

48 ore al via del festival 2026

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

A 48 ore dal via del Festival, Sanremo non è più un’idea ma un luogo reale, una città che vibra, una macchina che si accende e ce lo racconta Antonella Nesi, inviata dell’Adnkronos: il Festival 2026 si sentenell’aria, nei corridoi dell’Arison, nei bar del centro e soprattutto nei passi dei tecnici che corrono avanti e indietro con le cuffie al collo… È la settimana in cui Sanremo diventa per gli italiani il centro del mondo. 

Ascolta “Sanremo Express” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 
AdKey:zP-94qNWQqj3XM 

Potrebbe interessarti

Lavoro, a febbraio 424mila contratti programmati dalle imprese

Sanremo 2026, Sal Da Vinci: “L’amore è un...

Ostia: prove di estate il 21 febbraio al...

MyPlant & Garden 2026: celebrata a Milano la...

Porto d’armi per forze dell’ordine fuori servizio: la...

La gara dei Big… sui social

A Roma gli Stati Generali dei Piccoli Comuni...

Roma, più sicurezza in metro: apre il presidio...

Bollette, rischio collisione con l’Ue sulle quote Ets...

Rassegna stampa estera del 20 febbraio 2026

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.