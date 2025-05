Netflix annuncia una serie biografica dedicata a Madonna

(Adnkronos) – Netflix ha avviato lo sviluppo di una serie limitata incentrata sulla vita e sulla carriera di Madonna, figura iconica della musica pop internazionale. Il progetto vede coinvolta la stessa artista in qualità di produttrice esecutiva, insieme a Shawn Levy, produttore di grande esperienza il cui studio, 21 Laps, ha un accordo esclusivo con la piattaforma di streaming. Il progetto rappresenta una nuova direzione rispetto al precedente tentativo di realizzare un film biografico su Madonna, precedentemente in fase di sviluppo presso Universal Pictures. Quel film avrebbe visto l’attrice Julia Garner nel ruolo della protagonista. Pur non essendo attualmente vincolata da alcun contratto per la nuova serie, Garner è rimasta in contatto con il progetto e potrebbe essere nuovamente presa in considerazione per interpretare l’artista, compatibilmente con i suoi impegni. Essendo ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, non è stato definito quale periodo della lunga e variegata carriera dell’artista sarà al centro della narrazione. Resta inoltre incerta la partecipazione diretta di Madonna alla scrittura della sceneggiatura, sebbene l’artista abbia co-scritto la sceneggiatura del film precedentemente annunciato. L’accordo con Netflix e con un produttore di successo come Levy, noto per serie come Stranger Things, The Perfect Couple e All the Light We Cannot See, rappresenta un passaggio significativo per la realizzazione di un progetto a lungo desiderato dalla stessa Madonna. In dichiarazioni precedenti, l’artista aveva espresso la volontà di raccontare il suo percorso di vita attraverso l’arte, la musica e la danza, sottolineando la complessità e la forza del suo cammino umano e artistico. —[email protected] (Web Info)