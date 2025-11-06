LinkedIn: Italia con eccesso di talenti green, AI alleato per la COP30

(Adnkronos) – La transizione verde, oltre a essere un imperativo etico, è riconosciuta come una leva fondamentale per la competitività aziendale. In vista della COP30 di Belém (Brasile), LinkedIn, il più grande network professionale al mondo, ha anticipato i principali risultati del suo prossimo Green Skills Report 2025, offrendo una panoramica dettagliata sulle competenze professionali per la sostenibilità.

Nonostante il rallentamento del mercato del lavoro globale, la ricerca condotta dall’Economic Graph di LinkedIn conferma che, tra il 2021 e il 2025, le assunzioni di talenti green sono cresciute in media del 6,2% a livello globale e del 3,7% in Italia.

Nel panorama italiano si riscontra un trend particolarmente interessante e in controtendenza rispetto ai dati globali. A livello mondiale, la domanda di talenti green è cresciuta al doppio della loro disponibilità (8% contro 4%). In Italia, invece, l’offerta di competenze sostenibili supera la domanda:

La crescita dei professionisti con competenze sostenibili è del +3,5%.

La domanda di assunzioni in ruoli green cala leggermente (-0,1%).

Questa dinamica, che segue un’accelerazione record nel 2024, suggerisce un’espansione considerevole della preparazione professionale. Nonostante il leggero calo nella domanda, l’impegno resta elevato: nell’anno in corso, quasi 1 assunzione su 5 nel Paese (18,6%) riguarda ruoli green, e il 17,6% dei professionisti italiani possiede almeno una competenza in ambito sostenibilità.

L’accelerazione nell’acquisizione di nuove competenze è un fenomeno lampante, particolarmente evidente nell’ambito delle cinque green skills che hanno registrato la crescita più rapida in Italia nel 2025 rispetto all’anno precedente. Questa classifica mette in luce come l’orientamento alla sostenibilità sia profondamente integrato nelle strategie aziendali: al primo posto si trova il Business sostenibile con un incremento del +63%. Seguono a stretto giro la Strategia di sostenibilità (+53%) e la Tutela delle risorse ambientali (+50%). Chiudono la top five l’Efficienza operativa (+47%) e le Strategie di business sostenibile (+42%). Tali dati indicano chiaramente che i professionisti e le imprese italiane stanno puntando sull’ottimizzazione delle risorse e sulla creazione di valore a lungo termine, ponendo la sostenibilità al centro dei loro modelli di crescita.

Marcello Albergoni, Country Manager di LinkedIn Italia, ha sottolineato la necessità di un intervento sistemico: “Per accelerare davvero la transizione verde servono politiche che mettano le competenze al centro. Impegnarsi in questa direzione senza puntare sulle persone è come coltivare un grande giardino senza nessuno che abbia il pollice verde: le potenzialità ci sono, ma bisogna continuare a investire in know-how e sviluppo per far sì che cresca sano e rigoglioso. […] Formazione, aggiornamento professionale e collaborazione tra istituzioni, sistema educativo e imprese sono elementi chiave per allineare la domanda e l’offerta di competenze in ambito di sostenibilità.”

L’integrazione delle green skills non si limita più ai ruoli ambientali tradizionali. Per la prima volta, i talenti green impiegati in posizioni tradizionalmente non associate alla sostenibilità rappresentano oltre la metà delle nuove assunzioni nel settore (56% in Italia). Settori come le utilities (36%) e le costruzioni (34%) stanno guidando questa tendenza.

A supporto della transizione, la tecnologia e l’Intelligenza Artificiale (AI) assumono un ruolo cruciale. Competenze come AI Engineering e AI Literacy diventano leve chiave per l’innovazione green. Spicca, in particolare, la crescita record della competenza in “Responsible AI”, con un incremento del 517% su base annua a livello globale, segnale di una crescente attenzione verso un’intelligenza artificiale trasparente, equa ed etica.

—

tecnologia

[email protected] (Web Info)