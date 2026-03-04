Tecnologia

GPT-5.3 Instant: novità e miglioramenti del nuovo modello AI

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) – OpenAI ha appena rilasciato l’ultimo aggiornamento di ChatGPT. La versione GPT-5.3 Instant mira a risolvere alcune delle criticità storiche riscontrate dagli utenti nelle versioni precedenti, in particolare per quanto riguarda la fluidità del dialogo e l’accuratezza delle informazioni fornite. L’intervento non si limita a un potenziamento delle capacità di calcolo, ma agisce in modo chirurgico sulla “personalità” del modello, riducendo drasticamente l’uso di risposte evasive o eccessivamente didascaliche che spesso interrompevano il flusso della conversazione.  

Uno dei pilastri dell’aggiornamento riguarda la gestione dei cosiddetti “rifiuti ingiustificati”. Nelle versioni precedenti, il modello tendeva talvolta a non rispondere a quesiti sicuri adottando un tono percepito come “moralizzante” o eccessivamente difensivo. GPT-5.3 Instant riduce sensibilmente questo comportamento, fornendo risposte dirette e limitando i disclaimer non necessari. Parallelamente, i dati relativi all’accuratezza mostrano progressi significativi: i test interni condotti in domini ad alto rischio come medicina, legge e finanza indicano una riduzione dei tassi di allucinazione del 26,8% durante l’utilizzo della navigazione web e del 19,7% basandosi sulla sola conoscenza interna. 

Il sistema di ricerca integrato è stato perfezionato per evitare l’accumulo di elenchi di link poco coerenti. diatamente utilizzabili. Anche sul fronte della scrittura creativa, GPT-5.3 Instant dimostra una maggiore versatilità, muovendosi con più naturalezza tra testi tecnici e prosa immersiva. L’obiettivo è mantenere una coerenza stilistica che non risulti invadente o forzata, eliminando espressioni ridondanti e preamboli superflui per favorire una comunicazione più asciutta e puntuale. 

L’accesso al nuovo modello è immediato per tutti gli utenti della piattaforma e per gli sviluppatori tramite l’API “gpt-5.3-chat-latest”. Per garantire continuità ai flussi di lavoro esistenti, la precedente versione 5.2 rimarrà accessibile come modello “Legacy” per gli utenti a pagamento fino al 3 giugno 2026, data in cui è previsto il definitivo ritiro. Il modello è ora in grado di contestualizzare le notizie recenti integrandole con la propria base di conoscenze pregressa, garantendo risposte sintetizzate e immediate. Questa transizione graduale riflette la strategia di evoluzione costante dell’IA, dove i miglioramenti non si misurano più solo attraverso benchmark tecnici, ma tramite la qualità percepita dell’assistenza quotidiana e la riduzione degli errori fattuali segnalati dalla community. 

