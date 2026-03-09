Benzina e Gasolio, scatta l’operazione trasparenza: ecco chi sta gonfiando i prezzi (e come verranno fermati)

(Adnkronos) – Il mercato energetico italiano entra in una fase di sorveglianza speciale a seguito delle recenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha disposto il rafforzamento delle attività di monitoraggio lungo l’intera filiera dei carburanti, dalla produzione alla distribuzione finale, per prevenire fenomeni speculativi derivanti dall’incertezza internazionale. La Commissione di allerta rapida sui prezzi si riunirà con cadenza settimanale ogni venerdì, supportata da un piano operativo coordinato tra i ministri Urso e Giorgetti, che prevede l’intervento diretto della Guardia di Finanza nei casi di anomalie ingiustificate nei listini.

Sotto il profilo tecnico, l’attenzione si sta spostando verso l’adozione di sistemi di monitoraggio più avanzati. L’attuale “operazione trasparenza” si avvale di strumenti di analisi dei dati che confrontano in tempo reale le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati con i prezzi praticati al distributore. Al 6 marzo 2026, i valori medi nazionali in modalità self si attestano a 1,76 €/l per la benzina e 1,91 €/l per il gasolio, segnando rincari rispettivamente di 9,2 e 18,9 centesimi rispetto alla fine di febbraio. Tali adeguamenti, seppur sensibili, sono monitorati per verificare la coerenza con l’effettiva disponibilità di prodotto raffinato sul mercato. L’integrazione di algoritmi di web scraping e piattaforme di business intelligence permette oggi al Garante per la sorveglianza dei prezzi (Mister Prezzi) di individuare scostamenti localizzati rispetto alle medie regionali e nazionali in tempi estremamente ridotti, migliorando la capacità di risposta delle autorità.

Le autorità hanno confermato che la vigilanza non si limiterà alla rete dei distributori, dove al momento si registrano solo casi isolati di irregolarità, ma risalirà i passaggi a monte della filiera. Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha precisato: “Per questo abbiamo rafforzato il monitoraggio di Mister Prezzi su tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione, per impedire che le tensioni in Medio Oriente diventino un pretesto per speculazioni o rincari ingiustificati, e predisposto con il ministro Giorgetti un immediato piano operativo di intervento della Guardia di Finanza”. L’obiettivo è prevenire che l’aumento dei costi dei raffinati, cresciuti di 26 centesimi per il gasolio nell’ultima settimana, si traduca in incrementi sproporzionati per l’utente finale attraverso una sorveglianza tecnologica costante.

Oltre al comparto energetico, il monitoraggio è stato esteso ai prodotti agroalimentari per valutare l’impatto indiretto dell’inflazione energetica sui beni di consumo primari. Sebbene i dati attuali non mostrino ancora effetti generalizzati, la strategia governativa punta sulla prevenzione attraverso una “operazione trasparenza” che coinvolge tutti i soggetti della filiera. Come ribadito dal Ministro Urso: “Sulla rete dei distributori italiani non risultano diffusi fenomeni speculativi, al netto di una ventina di casi già segnalati da Mister Prezzi e ora all’esame dei militari delle Fiamme Gialle. L’attenzione si sta quindi ora concentrando sui passaggi a monte della filiera dei benzinai”. La continuità delle riunioni della Commissione servirà a calibrare gli interventi in base all’evoluzione dello scenario internazionale, tutelando il potere d’acquisto dei cittadini attraverso la costante analisi tecnico-scientifica dei mercati.

—

tecnologia

