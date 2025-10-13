Aurora e Ludovica: il fenomeno web sbarca nei teatri italiani

(Adnkronos) – Un autentico fenomeno nazionale e non solo sta per trasferire la propria energia dalla rete ai palcoscenici dal vivo. Aurora e Ludovica, le sorelle star del Web, hanno annunciato il loro attesissimo "AURORA e LUDOVICA IN TOUR LIVE", una serie di spettacoli emozionanti e coinvolgenti che prenderanno il via a partire dal 7 dicembre nei teatri più importanti d'Italia. L'attesa è massima per le due creator, i cui numeri parlano di un successo schiacciante: la loro presenza è un fenomeno con "oltre un miliardo di visualizzazioni su YouTube, più di un milione di iscritti, milioni di like su TikTok e un grande seguito anche sugli altri social". Il loro appeal supera i confini del web entertainment, estendendosi all'editoria, dove i loro libri sono stati in vetta alle classifiche, e al panorama musicale, con un primo album discografico sul podio della classifica ufficiale musicale. Musica, Valori e L'Energia per non Arrendersi Mai Lo show, prodotto da AD Management, Dimensione Eventi e Alhena Entertainment, promette di essere un'occasione unica per vedere dal vivo le due sorelle che hanno conquistato milioni di fan grazie ai loro messaggi positivi e alla capacità di trasmettere "valori fondamentali come l'amore, l'amicizia e il rispetto". Il loro impegno è notorio, schierate "dalla parte dei più fragili, nella lotta al bullismo, con il loro motto 'non ci arrendiamo mai'."

L'energia e l'entusiasmo si riflettono nelle parole delle protagoniste: "Non vediamo l’ora di partire con questo super Tour Live e abbracciare tutti i nostri meravigliosi fan Unicornini!". Hanno inoltre anticipato che "Ogni concerto sarà una grande festa piena di sorrisi, energia e tante sorprese… perché la cosa più bella è emozionarci tutti insieme, come una grande famiglia!". Il Tour Live toccherà molte regioni italiane, concentrandosi nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e primavera. Le tappe confermate sono: Sicilia: 7 dicembre a Catania Campania: 20 dicembre a Napoli Lazio: 5 gennaio a Roma Piemonte: 28 febbraio a Torino Lombardia: 14 febbraio a Cremona, 12 aprile a Varese e 9 maggio a Milano Toscana: 16 maggio a Montecatini I biglietti per lo spettacolo, che si annuncia già "emozionante, coinvolgente e indimenticabile," sono disponibili per l'acquisto su Ticketone: https://www.ticketone.it/artist/aurora-ludovica/

