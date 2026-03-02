Lavoro

Iran, Pellegrino (Aidit): “Clienti agenzie viaggi assistiti, in attesa corridoi aerei per rimpatrio”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “La situazione è particolarmente complessa e ancora ampiamente in evoluzione, visto che ci troviamo di fatto ancora nella primissima fase di questa criticità geopolitica. I clienti sono tutti assistiti e monitorati costantemente, in attesa di consolidare corridoi aerei sicuri per il rimpatrio. Come tutte le altre principali associazioni di categoria, lavoriamo a stretto contatto con la Farnesina. L’esperienza pandemica ci ha insegnato a dialogare e collaborare tra tutti gli attori della filiera per trovare congiuntamente le migliori soluzioni possibili”. Così Domenico Pellegrino, presidente di Aidit Federturismo Confindustria, l’organizzazione di categoria delle agenzie di viaggio, sulle condizioni dei turisti italiani rimasti bloccati nell’area del Medio Oriente dopo lo scoppio del conflitto con l’Iran.  

“Ci auguriamo che la situazione possa ritornare alla normalità in tempi brevissimi, in modo da non pregiudicare ulteriormente una stagione turistica che, fino a sabato scorso, si mostrava particolarmente positiva”, conclude.  

lavoro

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Turismo: TH ‘conquista’ il villaggio Free Beach di...

Food, tutti pazzi per il brunch: blasonato o...

Fibercop porta l’innovazione a scuola, a Monterotondo il...

Iran, Antica Pizzeria da Michele in The World:...

Birra Heineken lancia nuova campagna su scelta analcolica

Turismo, si chiude Btm Italia 2026: +8% visitatori...

Logistica, Oikyweb: mercato da 117 mld entro 2026,...

Inail, i prototipi Ai di ricerca per la...

Inail, Ai applicata nel mondo del lavoro nelle...

Bellucci: “Assunzione responsabilità su come usarla fondamentale per...