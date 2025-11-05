Salute

Salute, neurologo Labate: “Epilessia per la prima volta in Finanziaria”

by Adnkronos

(Adnkronos) – “In questi ultimi 2 anni le novità sull’epilessia riguardano soprattutto i rapporti istituzionali. Esistono 4 disegni di legge in Parlamento. Nessuno ha ancora dato i suoi frutti, ma per la prima volta la Sin – Società italiana di neurologia e la Lice – Lega italiana contro l’epilessia hanno avuto una voce unica nelle varie audizioni in X Commissione o in Parlamento con i legislatori e con i relatori. Un passo avanti testimoniato dalla presenza della parola ‘epilessia’ nell’ultima Finanziaria, anche se è relativa alle persone con epilessia farmaco-resistente e ai portatori di disabilità”. Lo ha detto Angelo Labbate, professore di Neurologia dell’università degli studi di Palermo, al 55° Congresso della Sin. 

L’obiettivo delle società scientifiche è quello di “porre l’attenzione sulla vasta popolazione con forma” di epilessia “farmaco-sensibile, non farmaco-resistente, cioè quelli che hanno una vita normale, ma subiscono lo stigma. Questo sarà uno dei propositi miei e della Società italiana di neurologia – assicura il neurologo – Si tratta di persone che hanno difficoltà di accesso al lavoro, difficoltà a costruire una famiglia, a socializzare normalmente e a praticare sport”. 

