William Shatner, il capitano Kirk di Star Trek debutta nella musica con un album heavy metal a 94 anni

(Adnkronos) – L’attore canadese William Shatner, celebre per aver interpretato il capitano James T. Kirk nella serie cult “Star Trek”, si prepara a sorprendere ancora una volta il pubblico. A 94 anni ha annunciato l’uscita del suo primo album heavy metal, previsto nel corso del 2026. “Ho esplorato lo spazio. Ho esplorato il tempo. Ora esploro la distorsione”, ha scritto l’attore sui social, accompagnando il messaggio con una foto che lo ritrae con una chitarra elettrica. Shatner ha parlato di “35 virtuosi del metal, chitarre tonanti e caos con un senso”, anticipando che il disco conterrà cover di grandi nomi del genere come Black Sabbath, Iron Maiden e Judas Priest, oltre a brani originali.

Shatner divenne un’icona della cultura pop negli anni Sessanta grazie al ruolo del comandante dell’astronave Enterprise. Nel corso della sua lunga carriera ha poi interpretato il protagonista della serie poliziesca T.J. Hooker e l’eccentrico avvocato Denny Crane in “Boston Legal”, performance che gli è valsa due Golden Globe e un Emmy. Nel 2021 l’attore è davvero volato nello spazio con la compagnia aerospaziale Blue Origin, diventando a 90 anni la persona più anziana ad aver compiuto un viaggio suborbitale. Un’esperienza che ha rafforzato la sua immagine di instancabile esploratore, dentro e fuori dal set.

Nonostante alcune voci circolate la scorsa estate su un presunto ricovero, poi smentite con ironia dallo stesso attore, Shatner appare determinato a non rallentare. “A 94 anni non si diventa più tranquilli. Si alza il volume”, ha dichiarato presentando il nuovo progetto. E promette ai fan: “Siate pronti. Faremo headbanging con audacia, dove nessuno ha mai fatto headbanging prima. Il viaggio metal inizia quest’anno”. (di Paolo Martini)

—

spettacoli

[email protected] (Web Info)