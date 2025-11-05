Virale ma fake, il video del soldato ucraino in lacrime creato da IA

(Adnkronos) – E’ diventato virale un video che mostra un giovane soldato ucraino di 23 anni che piange disperato, dicendo di non voler morire, mentre viene mandato in prima linea a combattere contro le forze armate russe. Due brevi clip diffuse da un post che ha guadagnato quasi due milioni di visualizzazioni su ‘X’, ma che, in realtà, è stato generato dall’intelligenza artificiale. La stessa IA che, oltre al giovane ucraino, ha prodotto altri video di soldati dell’esercito di Kiev, sempre in lacrime. Lo spiega la Bbc dicendo di aver condotto ricerche inverse delle immagini del soldato ucraino che piange e che l’hanno condotta a un account di TikTok, ora eliminato, che condivideva appunto video generati dall’intelligenza artificiale, soprattutto di ucraini disperati mentre vanno a combattere.

In alcuni filmati condivisi dall’account è chiaramente visibile la filigrana di ‘Sora’, un modello di intelligenza artificiale text-to-video creato da OpenAI. Nel video del giovane soldato ucraino che piange, invece, la filigrana non è visibile. Il video è composto da due brevi clip, una di quattro secondi e l’altra di 10 secondi, montati insieme. La brevità delle clip è un indicatore del fatto che il video sia stato generato dall’intelligenza artificiale, poiché la maggior parte dei modelli può produrre riprese continue solo fino a 10 secondi.

Un altro indicatore della disinformazione filorussa è la sua presunta età del soldato, perché in Ucraina la coscrizione obbligatoria è prevista solo per gli uomini tra i 25 e i 60 anni idonei al servizio militare. Questo deepfake è stato ampiamente diffuso da account di social media anti-Ucraina, con un post che ha raccolto quasi due milioni di visualizzazioni su X. Alcune didascalie del post sono rivolte agli alleati dell’Ucraina, incoraggiandoli a porre fine al loro sostegno alle autorità di Kiev.

L’account che ha pubblicato originariamente il post è stato rimosso da TikTok. La Bbc ha chiesto alla piattaforma il motivo della sua cancellazione, senza però ricevere risposta.

