Verona, perde controllo per la velocità: auto si cappotta e prende fuoco

(Adnkronos) – Una Citroen C4 con a bordo tre ragazzi, a forte velocità ha perso il controllo e si è cappottata incendiandosi, tra la Tangenziale Sud e la strada regionale 62, a Verona. Sul posto sono intervenuti il Suem 118 con automedica, i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi. Il conducente dell'auto e i due passeggeri sono stati trasferiti al Polo Confortini e gli agenti hanno richiesto gli esami alcolemici per verificare le condizioni psicofisiche. Nessuno dei tre sembra essere in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto questa mattina presto, e la strada è stata riaperta al traffico dopo la pulizia dai detriti. 
