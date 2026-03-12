Usa, sparatoria in sinagoga e scuola ebraica nel Michigan: un’auto si è lanciata contro il complesso

(Adnkronos) – Sparatoria oggi all’interno del complesso ebraico a West Bloomfield Township nel Michigan, di cui fanno parte la sinagoga Temple Israel e una scuola ebraica. Lo ha reso noto la polizia del Michigan spiegando di aver risposto a un uomo armato.

Al momento l’unico ferito sembra essere l’aggressore che sarebbe riuscito a fuggire. “Al momento non è stato confermato che nessuno sia rimasto ferito, a parte forse l’attentatore”, ha detto ai giornalisti lo sceriffo della contea di Oakland, Michael Bouchard, confermando che sono stati esplosi colpi di arma da fuoco nella zona e che ai residenti è stato chiesto di mettersi al riparo. “Non abbiamo quella persona in custodia”, ha aggiunto lo sceriffo mentre fonti della polizia riferiscono che l’aggressore sarebbe riuscito a fuggire. ”Stiamo lavorando, ecco perché chiediamo di restare chiusi in casa”, ha aggiunto sottolineando che il complesso ebraico ”è una struttura grande con molto terreno intorno”.

Anche l’Fbi si è recata presso la sinagoga per gestire ”insieme ai partner” la sparatoria e il direttore dell’Fbi Kash Patel ha spiegato su ‘X’ che oltre a un uomo armato ci sarebbe un’auto che si è lanciata contro la sinagoga.

Video che circolano sui social mostrano decine di veicoli della polizia che hanno circondato il complesso ebraico. La polizia di West Bloomfield, l’ufficio dello sceriffo della contea di Oakland e la polizia di stato del Michigan sono sul posto. Il personale di emergenza sta lavorando per sgomberare il ‘Tempio’ mentre si vede del fumo che esce dalla struttura.

La Federazione ebraica di Detroit ha consigliato a tutte le organizzazioni ebraiche della zona di “adottare il protocollo di lockout: nessuno deve entrare o uscire dal proprio edificio”.

—

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)