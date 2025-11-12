Usa, nipote di Jfk si candida al Congresso: chi è il rampollo dem con milioni di follower

(Adnkronos) –

Jack Schlossberg, l’unico nipote del presidente John Kennedy e Jackie Kennedy Onassis, ha annunciato la sua candidatura al Congresso. Il 32enne figlio di Caroline Kennedy, che è stata ambasciatrice di Barack Obama in Giappone e di Joe Biden in Australia, correrà alle prossime elezioni di midterm per il seggio di New York city che è stato per anni di Jerry Nadler, il deputato dem che a settembre ha annunciato il suo ritiro.

“Mi candido per rappresentare il mio distretto, il 12esimo di New York, dove sono nato, sono cresciuto, prendendo ogni giorno l’autobus per andare a scuola. Questa è la miglior parte della più grande città della terra”, ha detto in un video Schlossberg, riferendosi al distretto che comprende il cuore di Manhattan, con parti del Central Park, il Greenwhich Village e il sud di Harlem. “Abbiamo i migliori ospedali e scuole, ristoranti e musei, questa è la capitale finanziaria e dei media del mondo”, ha aggiunto il neo candidato dem che è molto attivo sui social media, dove è fortemente critico di Donald Trump e Robert Kennedy, controverso ministro della Sanità dell’amministrazione Trump.

“Sta facendo commercio di Camelot, teorie del complotto da celebrity per vantaggi personali e fama”, ha detto nel 2023 del cugino di secondo grado, allineandosi all’ostracismo del resto del clan Kennedy, noto come Camelot, verso l’avvocato no vax che prima si è candidato come indipendente contro Biden e poi si è ritirato diventando alleato di Trump. Anche Schlossberg ha una laurea in giurisprudenza ad Harvard, dove ha anche un master in business dopo la laurea in storia a Yale, e nel 2024 ha coperto le elezioni presidenziali per Vogue.

“L’America è in crisi”, ha detto ancora Schlossberg nell’annunciare la candidatura, attaccando il presidente Trump che “usa il suo potere per sospendere i diritti civili, mettere a tacere il dissenso e inviare le forze armate nelle nostre città”. “Possiamo fare meglio, il partito democratico deve riprendere la Camera dei deputati e eleggere una nuova generazione di leader” conclude il 32enne che dovrà comunque affrontare delle primarie dem che si prevedono affollate prima delle elezioni del prossimo novembre.

Con il suo pedigree familiare, e anche quella che alcuni considerano una certa somiglianza con il nonno e con lo zio John Kennedy jr, morto in un incidente aereo nel 1999, Schlossberg dovrà vedersela, tra gli altri, con il navigato Micah Lasher, 43enne membro dell’Assemblea di New York, ex collaboratore di Nadler, della governatrice Kathy Hochul e dell’ex sindaco Michael Bloomberg. E soprattutto alleato politico dei Zohran Mamdani, il neo eletto sindaco di New York, che da praticamente sconosciuto membro dell’Assemblea di New York ha sconfitto due volte Andrew Cuomo, anche lui esponente di una dinastia dem.

In previsione del prossimo scontro, il logo della campagna di Schlossberg, che ha dalla sua 1,7 milioni di follower su X, Instagram e Tiktok dove si è “ritagliato un ruolo come una carismatica, e qualche volta pugnace, cruda e stravagante personalità mediatica”, scrive oggi il New York Times, mette l’enfasi sul ‘new’, il nuovo di una “campagna per i giovani nel cuore, forti nello spirito e chiunque pensi che meritiamo di meglio”.

