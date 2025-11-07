News

Università, Rago (Lum): “Offerta formativa migliorata, studenti al centro del progetto”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Gli studenti sono al centro della nostra attenzione: il nostro obiettivo è quello di formare eccellenze, arginare la fuga dei cervelli e fare in modo che i giovani restino in Puglia e portino valore al nostro territorio”. E’ quanto dichiarato da Antonella Rago, direttrice generale dell’Università Lum Giuseppe De Gennaro, durante la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026. 

“Abbiamo ampliato la nostra offerta formativa – ha proseguito Rago – con i percorsi in Medicina e Ingegneria e sono partiti grandi progetti di ricerca. Noi ci definiamo un’università studente-centrica, ascoltiamo le proposte dei giovani e ci aiutano a migliorare le nostre azioni. Continueremo in questa direzione, si tratta del modo giusto per intraprendere un grande cammino”. 

“La Lum – ha concluso – è una comunità fatta di uomini e donne di valore che hanno lavorato tanto in questi 25 anni: oggi è un momento solenne ma festeggiamo i grandi risultati che abbiamo ottenuto”. 

economia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Tumori, Perrone (Aiom): “Liste d’attesa inaccettabili per chi...

Fiorentina, Vanoli è il nuovo allenatore

Rifiuti, Capra (Dimensione Ambiente): “Forte crescita, trattiamo oltre...

Mattarella riceve Abu Mazen: “Ricostruire Gaza e creare...

Ballando, scintille tra Fognini e Magnini dietro le...

Sostenibilità, Feltrin (FederlegnoArredo): “Evoluzione industriale e spinta verso...

Università, Garzoni (Lum): “Crescita costante, ospitiamo mille matricole”

Ballando, Martina Colombari: “Avrei voluto soffrire io al...

ESN debutta in Italia, il leader tedesco della...

Claudio Amendola: “Da giovane cintura nera di bugie,...