Una statua per Sinner? Il sindaco di Sesto Pusteria: “Orgogliosi di Jannik, è una bella idea”

(Adnkronos) – “Dove abbiamo seguito la finale delle Atp Finals di ieri? A Sesto, c’erano dei maxischermi nell’area sportiva, dove Sinner ha iniziato a giocare, e nel centro culturale del paese. Abbiamo festeggiato tantissimo, tanto che alcuni sono tornati a casa all’alba…”. Così il sindaco di Sesto Pusteria, paese che ha dato i natali a Jannik Sinner, Thomas Summerer, intervistato oggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Il primo cittadino parla anche della possibilità di dedicare una statua al campione azzurro: “Ci sono varie idee, la statua è sicuramente una bella idea. Dove? All’interno del centro sportivo, sarebbe quello il luogo ideale per una statua di Jannik”. 

Il sindaco manda anche un messaggio a Sinner: “Siamo orgogliosi del nostro campione. Ieri si è visto subito che avrebbe vinto, è entrato con l’atteggiamento di chi pensa ‘Qui comando io, sono a casa mia e voglio questa vittoria’. Questa è la sua mentalità”. 

