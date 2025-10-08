News

Ufficiale giudiziario bussa per sfrattarlo, lui si getta da sesto piano: morto 71enne

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Quando l’ufficiale giudiziario ha bussato per sfrattarlo di casa, si è suicidato lanciandosi dal sesto piano. È successo questa mattina, poco dopo le 9, a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Prima di togliersi la vita la vittima, un uomo di 71 anni, ha lasciato un biglietto.  
