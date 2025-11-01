News

Udinese-Atalanta 1-0, al Bluenergy Stadium decide Zaniolo

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – L'Udinese supera 1-0 l'Atalanta in un match valido per la decima giornata di Serie A, disputato al Bluenergy Stadium di Udine. A decidere la partita il gol di Zaniolo al 40'. In classifica i friulani che ritrovano la vittoria dopo il ko dell'Allianz Stadium con la Juventus, agganciano proprio i bianconeri e il Bologna al sesto posto con 15 punti, mentre i bergamaschi, al primo ko stagionale in campionato, restano fermi a quota 13 in decima posizione insieme al Sassuolo.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Milan-Roma in diretta tv e streaming gratis su...

Almasri, Italia risponde a Cpi: “Magistratura può sollevare...

Colpi di mannaia contro moglie e figlio, arrestato...

Sinner-Zverev, oggi semifinale Atp Parigi – Match in...

‘Daspo’ da Milano per Hannoun, l’annuncio dal corteo...

Colpo al Louvre, 38enne accusata di complicità nel...

Wta Finals, esordio vincente per Errani e Paolini...

Grecia, sparatoria in un villaggio di Creta: 2...

Rapina in villa imprenditore Gallizioli: rintracciati presunti responsabili

Briga e Arianna Montefiori aspettano un bimbo: “Grazie...