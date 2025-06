Ucraina, sale bilancio attacco russo a Kiev: almeno 22 morti

(Adnkronos) –

Sale il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev nella notte del 17 giugno. Secondo quanto ha reso noto oggi il sindaco della capitale ucraina Vitaliy Klitschko, almeno 22 persone sono morte e 134 sono rimaste ferite. "I soccorritori stanno ancora rimuovendo le macerie di una casa nel distretto di Solomyansky", ha scritto Klitschko sul canale Telegram. La polizia nazionale ucraina ha inizialmente riferito di 15 morti e 124 feriti nell'attacco, ma il ministro degli Interni Ihor Klymenko ha successivamente rivisto il bilancio delle vittime a 10. Klymenko ha dichiarato che i dati operativi possono cambiare, poiché le parti di corpo trovate durante le operazioni di soccorso possono talvolta essere erroneamente contate come vittime multiple. Il presidente Volodymyr Zelensky ha definito l'assalto "uno degli attacchi più terrificanti e più gravi dall'inizio della guerra contro Kiev", affermando che sono stati lanciati in tutta l'Ucraina oltre 440 droni e 32 missili. "Attacchi del genere sono puro terrorismo", ha scritto sui social media. "E il mondo intero, gli Stati Uniti e l'Europa devono finalmente rispondere come le società civilizzate rispondono ai terroristi". Ieri, nel corso della seconda e ultima giornata del vertice G7 in Canada, Zelensky ha lanciato un appello agli alleati. "Le nostre famiglie hanno vissuto una notte molto difficile", ha dichiarato durante il colloquio con il premier Carney. "È una grande tragedia per noi e abbiamo bisogno del sostegno dei nostri partner". Zelensky ha inoltre ribadito la disponibilità dell'Ucraina a trattative per la pace e a un cessate il fuoco, ma ha sottolineato: "Serve una forte pressione internazionale su Mosca affinché ciò diventi possibile". —internazionale/[email protected] (Web Info)