Torino-Lione, Salvini: “Con la prima fresa parte lo scavo del tunnel, Italia leader europeo”

(Adnkronos) – “La consegna della prima delle due frese che scaveranno il tunnel sul lato italiano rappresenta un passaggio fondamentale. Con questo macchinario iniziano ufficialmente i lavori di scavo ed è il momento in cui si comincia finalmente a vedere la luce in fondo al tunnel”. Cosi’ il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo in videoconferenza alla cerimonia di consegna della prima delle due maxi frese destinate al versante italiano del tunnel di base del Moncenisio, cuore della futura linea ferroviaria Torino-Lione. La cerimonia si è svolta questa mattina nello stabilimento Herrenknecht in Germania alla presenza dei vertici di Telt, la società binazionale italo-francese responsabile della realizzazione e futura gestione della sezione transfrontaliera della Torino Lione, e del Consorzio di imprese Uxt “L’Italia è attualmente il Paese europeo con il maggior numero di frese operative o di prossima attivazione e questo, come ministro dei Lavori Pubblici, è per me motivo di grande orgoglio”, ha sottolineato Salvini, evidenziando come la Torino-Lione sia “un’opera che ha avuto un avvio complicato ma che oggi, grazie al sostegno su entrambi i fronti e all’impegno di migliaia di operai, tecnici e ingegneri, sta entrando nella sua fase di massima maturità”. Il ministro ha poi ringraziato le forze dell’ordine impegnate nella tutela del cantiere di Chiomonte, in Val Susa. “È uno dei pochi casi al mondo in cui circa 400 donne e uomini in divisa sono impiegati giorno e notte per proteggere un’opera pubblica da assalti di vandali e terroristi. Insieme agli operai e alle imprese, va anche a loro il nostro ringraziamento”, ha detto Salvini ricordando di essersi recato più volte in cantiere negli ultimi anni per verificarne l’avanzamento e ribadire la vicinanza del Governo.

“Opere come questa hanno ricadute economiche straordinarie, ma portano anche innovazione tecnologica e una crescita del know-how specializzato” ha proseguito il ministro che ha augurato a tecnici e imprese impegnate “i migliori successi per gli imminenti lavori di scavo sul lato italiano: spero inizino il prima possibile e avrò certamente il piacere di tornare a visitarli”. Attualmente tra Italia e Francia sono attivi undici cantieri che impiegano circa 3.200 persone, con l’obiettivo di superare presto le 4.000 unità. Il tunnel di base della Torino-Lione, insieme al tunnel di base del Brennero, è tra le grandi infrastrutture ferroviarie transfrontaliere che dovrebbero essere completate entro il 2033, consentendo al Nord Italia di collegarsi stabilmente al cuore dell’Europa. Concludendo il suo intervento , infine, Salvini ha ricordato che “proprio ieri, in Consiglio dei ministri, abbiamo approvato un Decreto Infrastrutture che spero rappresenti l’ultimo tassello per permettere l’avvio, in questo 2026, di un’altra grande opera strategica: il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, il Ponte sullo Stretto di Messina”.

