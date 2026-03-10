News

Terremoto oggi nel Golfo di Napoli, scossa magnitudo 5.9 a grande profondità

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 5.9 è stato registrato poco dopo mezzanotte oggi, 10 marzo, nel Golfo di Napoli e Capri. La scossa, come rende noto l’Ingv, è stata registrata ad una profondità di 414 km. 

Proprio la profondità notevole ha reso sostanzialmente impercettibile il sisma: come evidenziano i commenti sui social, dove l’hashtag #terremoto è costantemente presente, nell’area di Napoli non ci sono segnalazioni. Arrivano invece tweet dalla Lombardia – Milano, Como, Bergamo – di utenti che hanno avvertito la scossa. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Iran, Trump: “No a Khamenei, Teheran ha bisogno...

Più stanchi a primavera? La scienza indaga sulla...

Le persone fastidiose ti fanno invecchiare più in...

Iran, la nuova sfida a Trump: “Stretto di...

Iran, Trump: “La guerra finirà presto, avanti fino...

Sinner, doppio amaro con Opelka: eliminati da Granollers/Zeballos...

Lazio-Sassuolo, Maldini cade in area dopo contrasto con...

Trump-Putin, telefonata di un’ora: colloquio su Iran, Ucraina...

Rubio “profeta” sull’Iran. Il discorso del 2015 su...

Infortuni, siglato protocollo Procura Roma-Asl 1, 2 e...