News

Tennis, Italia da record non solo grazie a Sinner: con Darderi diventano 4 gli azzurri in top 20

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Italtennis da record. Gli azzurri continuano a far sognare e a conquistare grandi risultati in giro per il mondo. Dopo il best ranking raggiunto pochi giorni fa da Flavio Cobolli (14), anche Luciano Darderi si prende la sua posizione più alta in carriera: dopo il ko di Arthur Fils ai quarti di Indian Wells (contro Alexander Zverev), l’azzurro è sicuro di entrare nella top 20 del ranking Atp e da lunedì 16 marzo sarà numero 18 in classifica
 

Gli altri due azzurri presenti nelle prime posizioni della classifica sono ovviamente Jannik Sinner, numero 2, e Lorenzo Musetti, numero 5. Per la prima volta nella storia, dunque, l’Italia può vantare quattro giocatori insieme nella top 20.  

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Conference League, Fiorentina-Rakow 2-1: ai viola l’andata degli...

La colazione ideale? Abbondante con fibre o proteine,...

Caso Garlasco, Sempio: “Stasi carnefice, sua condanna non...

Sinner-Tien oggi a Indian Wells – Il match...

Private credit, la tempesta perfetta: un settore da...

Referendum, Meloni: “Nessuno ha in mente di liberarsi...

Usa, sparatoria in sinagoga e scuola ebraica nel...

Cultura, a Gravina di Puglia cresce l’attesa per...

Trump: “Iran benvenuto ai Mondiali, ma meglio non...

Sindrome dell’Avana: nuove prove e un’ipotesi inconfessabile per...